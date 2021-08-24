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تلقيح التلاميذ يعلق الرخص الإدارية لموظفي قطاع الصحة

2021-08-24 / 3:43 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن وزارة الصحة بصدد تعليق الرخص الإدارية للأطر التمريضية والادارية بكافة المديريات الجهوية والمندوبيات الاقليمية، استعدادا لإطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، في صفوف تلاميذ وتلميذات المدارس المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و17 سنة استعدادا لإنجاح محطة الدخول المدرسي، بناء على توصيات اللجنة العلمية والطبية التي رفعتها إلى الحكومة، والتي أوصت بضرورة تلقيح هذه الفئة.

ويشار، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اتخذت قرارا بتأجيل موعد الدخول المدرسي المقبل إلى يوم 10 شتنبر الجاري بدل 3 شتنبر الذي كان مقررا، مستندة في ذلك على تقارير لجنة اليقظة والتتبع المعنية بتطور الوضع الوبائي ببلادنا، الذي يعد من أحد التحديات التي يتعين رفعها في أفق الدخول المدرسي والجامعي المقبل.

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