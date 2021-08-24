قيس سعيد

حتى إشعار آخر.. قيس سعيد يمدد تعليق عمل البرلمان

2021-08-24 / 11:12 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

قالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.

وكان سعيد قد عزل رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان الشهر الماضي واستحوذ على السلطة التنفيذية في خطوة مفاجئة وصفها خصومه الإسلاميون، بأنها انقلاب ولكنه قال إنها “ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار”.

وأشارت الرئاسة التونسية إلى أن قيس سعيد سيتوجه خلال الأيام المقبلة ببيان إلى الشعب التونسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توجهت إلى إيران.. أوكرانيا تعلن عن اختطاف طائرة لها من أفغانستان

توجهت إلى إيران.. أوكرانيا تعلن عن اختطاف طائرة لها…

2021-08-24 / 10:01 صباحًا
Photo of تونس.. الغنوشي يقرر حل المكتب التنفيذي للنهضة وإعادة تشكيله

تونس.. الغنوشي يقرر حل المكتب التنفيذي للنهضة وإعادة تشكيله

2021-08-24 / 9:37 صباحًا
Photo of أمريكا توافق على استخدام لقاح فايزر للبالغين 16 سنة فما فوق

أمريكا توافق على استخدام لقاح فايزر للبالغين 16 سنة…

2021-08-23 / 5:00 مساءً
Photo of مصر تعلن رصد نسخة خطيرة سريعة الانتشار من كورونا

مصر تعلن رصد نسخة خطيرة سريعة الانتشار من كورونا

2021-08-23 / 3:31 مساءً
Photo of الصحة العالمية: الربط بين لقاحات كورونا والإنجاب لا أساس له من الصحة

الصحة العالمية: الربط بين لقاحات كورونا والإنجاب لا أساس…

2021-08-23 / 1:54 مساءً
Photo of لارتباطها بشاب مغربي.. عائلة تحتجز ابنتها وتربطها بالسلاسل باسبانيا

لارتباطها بشاب مغربي.. عائلة تحتجز ابنتها وتربطها بالسلاسل باسبانيا

2021-08-23 / 1:32 مساءً
Photo of مصر تفرض عقوبات على رافضي تلقي اللقاحات ضد كورونا

مصر تفرض عقوبات على رافضي تلقي اللقاحات ضد كورونا

2021-08-23 / 1:17 مساءً
Photo of جريمة بشعة في تونس..أب يذبح زوجته ويقتل ابنيه ثم ينتحر

جريمة بشعة في تونس..أب يذبح زوجته ويقتل ابنيه ثم…

2021-08-23 / 11:24 صباحًا
Photo of لا إصابات محلية بالبلاد.. الصين تعلن الانتصار على كورونا من جديد

لا إصابات محلية بالبلاد.. الصين تعلن الانتصار على كورونا…

2021-08-23 / 10:47 صباحًا
Photo of “طالبان” ل”الرئيس الأفغاني” ومسؤولي الحكومة: “سامحناكم، يمكنكم العودة

“طالبان” ل”الرئيس الأفغاني” ومسؤولي الحكومة: “سامحناكم، يمكنكم العودة

2021-08-23 / 10:18 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق