بركة :”السياسات الليبرالية لحكومة العثماني أفقدت المواطن الثقة في العمل السياسي“

2021-08-24 / 12:29 صباحًا
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هبة بريس -الرباط

قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، إن حزبه سيبني تحالفاته عقب انتخابات شتنبر المقبل، على البرنامج الانتخابي الذي يرتكز على القطعية مع السياسات الليبرالية لحكومة سعد الدين العثماني، التي أفقدت المواطن المغربي الثقة في العمل السياسي.

وأضاف بركة خلال تصريحاته على القناة الثانية، أن حزب الاستقلال اختار الخروج من الحكومة والاصطفاف في المعارضة، بسبب ضعف وتيرة وسرعة مسار الإصلاحات التي تباشرها الحكومة خاصة الاصلاحات الكبرى والمهيكلة، على غرار إصلاح التقاعد وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وغيرها.

كما استحضر نزار بركة، خلال حديثه، حملة المقاطعة لبعض المنتوجات، مسجلاً غياب الحكومة إبان هذه الحملة، كونها لم تقم بأي شيء لحماية المواطن والدفاع عن قدرته الشرائية في مواجهة شجع الشركات الكبرى. على حد تعبيره.

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