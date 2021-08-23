ادارة الاتحاد السعودي تقيل المدرب بعد الخسارة أمام الرجاء

هبة بريس

أعلنت إدارة اتحاد جدة السعودي اليوم الاثنين إقالة مدرب الفريق، البرازيلي فابيو كاريلي، رغم التجديد له قبل أقل من 3 أشهر، وذلك عقب الهزيمة في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

وقال النادي، في بيان رسمي: “بناء على التغيير الكبير في منهجية ورؤية المدرب كاريلي، على الرغم من الاجتماعات المتكـررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغـيرة، التي لا تتسم بالواقعية الفنية، حيث كان رد المدرب على ملاحظات الإدارة هو تمسكه بموقفه، وتأكيد تحمله تبعات قراراته الفنية”.

وواصل: “ونظرا لإقامة نهائي البطولة العربية في بداية الموسم، فقد قررت الإدارة التريث ومنح المدرب الفرصة كاملة، إلا أنه أصر على موقفه – الذي أعلنه مؤخرا إعلاميا – بعدم حاجته لمهاجم، رغم علمه بعزم الإدارة على دعم الفريق بلاعب محترف في هذا المركز، خلال الأيام المقبلة”.

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