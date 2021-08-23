إنتخاب التجمعي أرخاوي رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتخب التجمعي عبد الحق ارخاوي، رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة ،بالاجماع 27 صوتا ، صباح اليوم الاثنين 23 غشت الجاري، بمقر الغرفة بمدينة اكادير .

الرئيس الجديد للغرفة يشتغل كصانع تقليدي صنف الصياغة ، حاصل على دبلوم مهني تخصص الصياغة الفضية , فوج 99/97 بتيزنيت من طرف وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، خبير متخصص في مجال الصياغة الفضية , حاصل على ديبلوم في نفس المجال بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيلة مكتب غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة :

*الرئيس : عبد الحق ارخاوي _ حزب التجمع الوطني للاحرار

*النائب الاول : عمر بغرار _ حزب العدالة والتنمية

*النائب الثاني : سمير شهيب _ لا منتمي

النائب الثالث : عمر البسيس _ حزب الجبهة القوى الديمقراطية

النائبة الرابعة : الغالية ابحدو _ حزب التجمع الوطني للأحرار

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