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المغرب يشارك في مؤتمر صيني- عربي حول نقل التكنولوجيا والابتكار

2021-08-19 / 2:59 مساءً
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هبة بريس

شارك المغرب ، اليوم الخميس ، عبر تقنية المناظرة المرئية ، في أشغال المؤتمر الرابع للتعاون الصيني-العربي في مجال نقل التكنولوجيا والابتكار.

وعقد المؤتمر الذي نظمه المركز الصيني-العربي لنقل التكنولوجيا، على هامش الدورة الخامسة لمعرض الصين والدول العربية تحث شعار “تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والبناء المشترك للحزام والطريق”.

ووفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن المؤتمر عرف مشاركة عدد مهم من الوزراء والسفراء وممثلين عن هيئات العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات البحثية في الصين والبلدان العربية،

وبهدف هذا اللقاء إلى تبادل الآراء والخبرات بشأن البناء المشترك لمنصات التعاون العلمي والتكنولوجي الإقليمية، وتشارك الإنجازات، ودعم التعاون في مجال الابتكار.

ويعد مؤتمر التعاون الصيني-العربي في مجال نقل التكنولوجيا والابتكار موعدا مهما لاستشراف سبل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، والمساهمة في بلورة مشاريع طموحة للتعاون بين الصين والدول العربية.

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