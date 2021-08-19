دونالد ترامب

ترامب مهاجما تويتر: طالبان مسموح وأنا ممنوع

2021-08-19 / 12:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

هاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، موقع التدوين المصغر”توتير”، بسبب سماحه لمتحدثي حركة طالبان بالتغريد المستمر، في مقابل حرمانه من العودة إلى الموقع.

وفي مقابلة مع موقع “نيوز ماكس” الأميركي المحافظ، قال ترامب” إنه أمر مخز عندما تفكر بأن يكون لديك (يقصد تويتر) قتلة وقطاع طرق وحكام دكتاتوريين (…)، باستثناء رئيس الولايات المتحدة الذي يؤديه مئات الملايين من الناس”.

وقال ترامب إن “تويتر” سمح للمتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، بنشر تغريدات فيها تفاصيل بشأن تقدم الحركة في أفغانستان والاستيلاء على العاصمة كابل.

وتعليقا على ذلك، قال متحدث باسم تويتر: “الوضع في أفغانستان يتطور بسرعة، ولاحظنا أشخاصا هناك يستخدمون تويتر لطلب المساعدة”.

وأضاف “الأولوية القصوى لتويتر هي الحفاظ على سلامة الناس”.

وأردف: “سنواصل تطبيق قواعدنا بشكل استباقي، بما يشمل مراجعة المحتوى الذي قد ينتهك قوانين تويتر، وتحديدا السياسات الخاصة برفض تمجيد العنف”.

وكانت “تويتر” أعلن تعليق حساب ترامب في 8 يناير الماضي، الذي كان يتابعه نحو 80 مليون مغرد، على خلفية الأحداث التي شهدها مقر الكونغرس الأميركي.

وبرر موقع التدوين المصغر قراره بأنه خطوة لتلافي “مزيد من التحريض على العنف”، لكن “تويتر”، كما غيره من مواقع التواصل، بات محرجا، بسبب سماحه لطالبان باستخدامها منصات لنشر رسائلها.

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