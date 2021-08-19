إنتخاب البامي المهدي لبتيت رئيسا للغرفة الفلاحية لجهة كلميم واد نون

2021-08-19 / 12:20 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتخب المهدي لبتيت المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ، رئيسا جديدا للغرفة الفلاحية لجهة كلميم واد نون.

وحصل المهدي لبتيت خلال جلسة انتخاب مكتب الغرفة التي يبلغ عدد أعضائها 21 عضوا الذين تم انتخابهم يوم 6 غشت الجاري خلال الاستحقاقات الخاصة بالغرف المهنية، على 14 صوتا ، بينما حصل منافسه الوالي بنكا (التجمع الوطني للأحرار) على 6 أصوات.

كما تم خلال هذه الجلسة، التي تغيب عنها عضو واحد، وأشرفت عليها السلطة المحلية بحضور باشا المدينة، انتخاب إبراهيم بوتمزين عن حزب الاصلاح والتنمية نائبا أول للرئيس، والكنتاوي الخرشي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، نائبا ثانيا .

وانتخب كل من الحسن أزلف نائبا ثالثا ، وعبدالله سكور نائبا رابع ، والبشير يرجى الله كاتبا للغرفة، وزهرة بوكريمز نائبا لكاتب الغرفة، وسيداتي العمري مقررا للميزانية، وكلهم عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وكانت بداية الجلسة قد عرفت انتخاب خمسة أعضاء شركاء يمثلون الجمعيات الفلاحية بجهة كلميم واد نون تم اختيارهم من بين ثمانية مرشحين، ضمن الجمعية العمومية للغرفة ليصبح بذلك عدد أعضائها 26 عضوا.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تصدر نتائج انتخابات غرفة الفلاحة بجهة كلميم وادنون بحصوله على على 10 مقاعد من مجموع 21 مقعدا ، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بسبعة مقاعد وحزب الاستقلال بمقعدين ، وحزب الحركة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية بمقعد واحد لكل منهما .

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