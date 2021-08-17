يسارية تواجه ”سعد الدين العثماني“ بدائرة الرباط المحيط

هبة بريس - الرباط

أعلن تحالف فدرالية اليسار عن ترشيح مريم بنخويا وكيلة للائحة بدائرة الرباط المحيط، وهي الدائرة التي تعرف ترشح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة المهدي بنسعيد، و مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدر الطناشري الوزاني، إضافة لآخرين.

وتعتبر اليسارية مريم بنخويا، المرأة الوحيدة التي تنافس الرجال بدائرة الرباط المحيط، خلفاً لزميلها النائب البرلماني بالولاية التشريعية الحالية، عمر بلافريج .

وتشتغل مريم بنخويا، كإطار عالي بوزارة المالية، وهي حاصلة على ماستر في التجارة الخارجية بجامعة ليل و حاصلة أيضا على ماستر تسيير المالية العمومية بجامعة سوربون بباريس.

وإلى جانب نشاطها السياسي، انخرطت مريم بنخويا في العمل الجمعوي لمدة تفوق 30 سنة، كما حرصت الأخيرة على تقديم لائحة متجانسة مكونة من كفاءات شابة، ملتزمة بالعمل الجماعي الجاد و مليئة بالأمل، تحت شعار : “مستمرون معا من أجل مغرب آخر”.

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