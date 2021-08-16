ترامب: انتصار طالبان أحد أعظم هزائم أميركا وعلى بايدن أن يستقيل

هبة بريس - وكالات

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن إلى الاستقالة بعد النصر العسكري الذي أحرزته حركة طابان في أفغانستان، وبسبب ما اعتبره سوء تعامل الإدارة الحالية مع عدد من الملفات الداخلية، خاصة في ظل عودة تفشي فيروس كورونا بصورة كبيرة في الولايات المتحدة.

ففي بيان أصدره، كتب ترامب أنه حان الوقت كي يستقيل بايدن بسبب “عار ما سمح بحدوثه في أفغانستان جنبًا إلى جنب مع الارتفاع الكبير (في الإصابات) بكورونا، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، واقتصادنا المعَطّل”.

وقال -في بيان آخر أصدره في اليوم نفسه- “ما فعله جو بايدن بأفغانستان أسطوري؛ سيصبح أحد أعظم الهزائم في التاريخ الأميركي”.

وأقرّ الرئيس الأفغاني أشرف غني -الذي فرّ إلى خارج أفغانستان، مساء الأحد- بأن “حركة طالبان انتصرت”، في حين أظهرت مشاهد تلفزيونية مقاتلي الحركة يحتفلون “بالنصر” من القصر الرئاسي في كابل.

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