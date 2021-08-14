ماء العينين : إعلام البيجيدي ظل يروج بانحياز كبير لأطروحة واحدة

هبة بريس- الرباط

قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين،أن عدد من مناضلي “المصباح” أصبحوا يجدون حرجا كبيرا في توجيه الانتقادات لاختيارات قيادة الحزب منذ المؤتمر الماضي حتى لايفهم من ذلك الرغبة في إضعاف الحزب الذي أنهكته سياسيا توجهات لطاما تم التحذير منها.

وأضافت ماء العينين في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع “فليسبوك” أن عدد من المناضلات والمناضلين داخل حزب العدالة والتنمية تمت مواجهتهم في أحيان كثيرة بأساليب التضييق والإقصاء، أو حتى التخوين وتوجيه الاتهامات دون الإفصاح عن إرادة حقيقية في المراجعة أو النقد الذاتي أو الإقرار بالأخطاء بمسؤولية وشجاعة بحسب تعبيرها.

واسترسلت القيادية في حزب العدالة والتنمية قائلة :”يصعب اليوم في خضم معركة الانتخابات تبني خطاب النقد الذاتي، ومن الواجب الاستمرار في التعبئة حول الحزب ودعمه في مواجهة معاول الهدم الخارجية والداخلية- والتي بالمناسبة تتخذ تجليات متعددة وغير نمطية-“.

واعتبرت ماء العينين إن الصبر والتحمل والثبات دفاعا عن الفكرة الأولى وعن الرهان النضالي هو منهج الكثير من المناضلين غير الراضين عما آلت إليه أوضاع الحزب وحضوره وإشعاعه السياسي والشعبي، لكن جزء من قيادة الحزب-دون تعميم- يجب أن تلتقط الإشارة وتكف عن توزيع “صكوك الغفران” وتنقيط المناضلين والأعضاء كلما هم أحدهم بالتعبير عن رأي.

وزادت ماء العينين قائلة :” اليوم نسمع تعميمات ترفض الاتسام بالتنسيب والتواضع الفكري والسياسي الذي طالما نادى به الأخ الأمين العام وجزء من القيادة في وجه من يخالفونها الرأي والتقدير السياسي داخل الحزب، كما أن إعلام الحزب (وللتذكير هو ملك للحزب ) ظل يروج بانحياز كبير لأطروحة واحدة صار اليوم مطلوبا نقدها جديا وهي تتوجه بالجلد لوجهات النظر المخالفة.. . ”

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