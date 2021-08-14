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يهم ساكنة الرباط.. اختلالات محتملة في توزيع الماء الشروب بهذه الأحياء

2021-08-14 / 2:38 مساءً
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هبة بريس

أعلنت المديرية الجهوية للمنطقة الوسطى الشمالية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – عن امكانية تسجيل اختلال في توزيع الماء الشروب قد يصل الى انخفاض الضغط أو انقطاعات بمدينتي رباط الخير و المنزل و الدواوير التابعة لهما، نظرا للطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية خلال الفترة الصيفية وانخفاض مستوى الفرشة المائية بالمنطقة.

وجاء في بلاغ للمديرية أن أشغال تغيير عمق مضخة الثقب الرئيسي الذي يزود الساكنة بالماء الصالح للشرب تم انجازه يوم 12 غشت صباحا، وسيقوم المكتب بحفر ثقب جديد ابتداء من الأسبوع المقبل.

ولتجاوز هذه الوضعية التي تتزامن مع الفترة الصيفية، أهاب المكتب بكافة المشتركين العمل على الاقتصاد وترشيد استهلاك الماء الشروب.

وأضاف البلاغ أن فرق المكتب تعمل جاهدة لتأمين التزويد بالماء الشروب.

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