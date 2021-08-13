رسميا ..السعدي وكيلا للائحة الأحرار بتارودانت

2021-08-13 / 9:07 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قرر حزب التجمع الوطني للأحرار، رسميا، تزكية لحسن السعدي، الكاتب الوطني للشبيبة التجمعية، وكيلا للائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية بدائرة تارودانت الشمالية، حيث سينافس الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي للظفر بمقعد من المقاعد الثلاثة المخصصة لهذه الدائرة.

وترأس لحسن السعدي الشبيبة التجمعية، منذ مطلع سنة 2020، بعد إنتخابه بالإجماع خلال اجتماع استثنائي، خلفا ليوسف شيري الذي كان يقود الشبيبة المذكورة منذ سنة 2017. :

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