إسبانيا تشرع في ترحيل القاصرين من سبتة المحتلة إلى المغرب

هبة بريس ـ الرباط

افادت السلطات صحيفة “إلباييس” الإسبانية ان سلطات سبتة المحتلة شرعت في إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الذين دخلوا إلى الثغر خلال شهر ماي المنصرم، بعد التوصل إلى اتفاق مع المغرب لترحيلهم.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن سلطات المدينة المحتلة قد أعادت بالفعل دفعة أولى من القاصرين، حيث تم تسليمها إلى السلطات المغربية التي ستعمل على رعاية الأطفال إلى حين تسليمهم لأهاليهم.

ونقلت صحيفة “إلباييس” أن وثائق المتعلقة بعملية الترحيل، تشير إلى أن وزارة الداخلية المغربية ملتزمة بضمان مصالح القاصرين، حيث سيتم استقبالهم في مركز للأحداث بمرتيل، وضمان حقوقهم إلى حين لم شملهم بعائلاتهم، وفي حال تعذر لم الشمل فستكون مؤسسات رعاية القاصرين بالمغرب هي المسؤولة عنهم.

وسبق لليونيسيف أن نبهت إلى عدم قانونية ترحيل هؤلاء القاصرين، ودعت إلى تمكينهم من ظروف عيش جيدة، كما أوصت بنقلهم إلى إسبانيا، في وقت تشدد فيه منظمات حقوقية إسبانية على ضرورة ضمان المصلحة الفضلى لهم.

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