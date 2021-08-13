المداخيل الجمركية تفوق 39 مليار درهم في 2021

هبة بريس

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت متم يوليوز 2021 ما مجموعه 13ر39 مليار درهم مقابل 94ر30 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بزيادة 19ر8 مليار درهم مقارنة بمتم يوليوز 2020 ( زائد 4ر26 في المئة) .

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر يوليوز، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة بنسبة 5ر29 في المئة من الحقوق الجمركية أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة بقيمة 14 مليون درهم متم يوليوز 2021 مقابل 8 ملايين درهم سنة قبل ذلك.

وأضافت أنه بخصوص الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد، فقد شهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 1ر24 في المئة نتيجة المبالغ المستردة بقيمة 3 ملايين درهم متم يوليوز 2021 مقابل 9 ملايين درهم سنة قبل ذلك.

وأشارت الى أن ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتوجات الطاقية عرفت من جهتها ارتفاعا بنسبة 8ر30 في المئة وذلك بفضل المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة ب33 مليون درهم متم يوليوز 2021 مقابل 44 مليون درهم سنة قبل ذلك.

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