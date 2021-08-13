أكادير : التجمعي ” يوسف جبهة” رئيسا للغرفة الجهوية للفلاحة

2021-08-13 / 10:51 صباحًا
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

حسم تحالف ثلاثي ” الاحرار .الحركة الشعبية .الاتحاد الاشتراكي” في إنتزاع رئاسة الغرفة الجهوية للفلاحة من حزب الاستقلال بعد سيطرته عليها لثلاث ولايات متتابعة .

وقالت مصادرنا، أن إجتماع عقد مؤخرا، حسم فيه الاحرار رئاسة الغرفة الجهوية للفلاحة لفائدة التجمعي ” يوسف الجبهة ” في انتظار أن يقدم هذا الأخير في الأيام القادمة تشكيلة مكتبه المسير للغرفة بين الأحزاب المتحالفة .

وكان حزب الحمامة قد إكتسح الانتخابات المهنية الأخيرة بسوس ماسة بعد حصوله على 37 مقعدا من أصل 73 مقعدا مخصصا للغرفة الفلاحية الجهوية،ليحسم بذلك الصراع بينه وبين غريمه القديم حزب الإستقلال .

ويعد الوجه الجديد بالغرفة الجهوية للفلاحة التجمعي ” الجبهة” من رجال الأعمال بالجهة، لتسييره تعاونيات فلاحية بنجاح، كما أن خبر شؤون الفلاحة وله تواصل فعال مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بالفلاحة، كما أنه يترأس جمعية المياه لأغراض زراعية، ويأمل الفلاحون بسوس ماسة ان يكون هذا الشاب إضافة نوعية لتأهيل القطاع الفلاحي بالجهة بإعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد جهويا ووطنيا .

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