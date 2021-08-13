الصورة تعبيرية

حتى يونيو الماضي.. قطاع التأمين على الحياة يسجل ارتفاعا ب19.2%

2021-08-13 / 9:25 صباحًا
0
هبة بريس

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن أقساط التأمين الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت حوالي 5ر28 مليار درهم نهاية شهر يونيو الماضي، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4ر12 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت الهيئة ،في آخر إحصائيات لها ، أن فرع تأمينات « غير تأمين الحياة » ارتفع بنسبة 4ر7 في المائة، فيما عرفت فئة التأمين على « الحياة »، ارتفاعا بنسبة 2ر19 في المائة.

وأضاف المصدر أنه في فرع تأمينات « الحياة » ، ارتفعت فئات » منتجات الإدخار بالوحدات الحسابية » و « منتجات الإدخار بالدرهم » و » الوفاة » بنسب 8ر50 في المائة ، و2ر17 في المائة ، و5ر15 في المائة على التوالي . وفي المقابل ، يبرز المصدر ذاته، سجلت عمليات القبول تراجعا بنسبة 9ر89 في المائة .

وأشارت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى أن أقساط النقل سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 8ر11 في المائة إلى 423 مليون درهم.

من جهة أخرى ، بلغت أقساط التأمين ضد الحوادث الجسدية ما يقرب من 4ر2 مليار درهم بنهاية يونيو ، بارتفاع نسبته 6 في المائة، فيما بلغت أقساط التأمين ضد الحريق 3ر1 مليار درهم (ناقص 10 في المائة) .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المداخيل الجمركية تفوق 39 مليار درهم في 2021

المداخيل الجمركية تفوق 39 مليار درهم في 2021

2021-08-13 / 11:13 صباحًا
Photo of مرسى المغرب تحسن رقم معاملاتها بنسبة 20 في المئة

مرسى المغرب تحسن رقم معاملاتها بنسبة 20 في المئة

2021-08-12 / 10:43 مساءً
Photo of بنشعبون..عجز الميزانية يبلغ 42,6 مليار درهم

بنشعبون..عجز الميزانية يبلغ 42,6 مليار درهم

2021-08-12 / 9:52 مساءً
Photo of عجز الخزينة يبلغ 39,5 مليار درهم حتى متم يوليوز

عجز الخزينة يبلغ 39,5 مليار درهم حتى متم يوليوز

2021-08-12 / 5:34 مساءً
Photo of بالأرقام.. ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 17,73% خلال سنة

بالأرقام.. ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 17,73% خلال سنة

2021-08-12 / 1:56 مساءً
Photo of تعيين Jacques Claudel مديرا عاما جديدا بمنتجع مازاغان

تعيين Jacques Claudel مديرا عاما جديدا بمنتجع مازاغان

2021-08-11 / 5:06 مساءً
Photo of مقاولات بولونية تستكشف الفرص الاستثمارية للمغرب

مقاولات بولونية تستكشف الفرص الاستثمارية للمغرب

2021-08-10 / 3:30 مساءً
Photo of العلمي و رئيس شركة بوينغ يتطلعان لتطوير منظومة الشركة بالمغرب

العلمي و رئيس شركة بوينغ يتطلعان لتطوير منظومة الشركة…

2021-08-10 / 12:30 مساءً
Photo of المغرب يبحث جلب استثمارات أمريكية في قطاع الطيران

المغرب يبحث جلب استثمارات أمريكية في قطاع الطيران

2021-08-09 / 8:25 مساءً
Photo of غلوبال داتا: نمو الاقتصاد المغربي سيكون الأسرع بإفريقيا

غلوبال داتا: نمو الاقتصاد المغربي سيكون الأسرع بإفريقيا

2021-08-09 / 6:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق