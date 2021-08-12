الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة رسمية للملك محمد السادس للقائه

هبة بريس

وجه الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ دعوة رسمية إلى الملك محمد السادس لعقد لقاء شخصي بينهما.

وجاءت هذه الدعوة اليوم الخميس ضمن رسالة من هرتسوغ إلى الملك محمد سلمها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى ناصر بوريطة.

وفي الرسالة التي نشرتها الخارجية الإسرائيلية على حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لها في “تويتر”، أعرب هرتسوغ عن تطلعه إلى لقاء الملك محمد “في المستقبل القريب”.

وثمن الرئيس الإسرائيلي “التعاون الواسع والناجح” بين الدولتين على أصعدة مختلفة منها الدبلوماسية والأمن والاقتصاد والسياحة والثقافة والطب والزراعة، مبديا أمله في توسيع التعاون الثنائي في السنوات القادمة.

وهنأ هرتسوغ الملك محمد بمناسبة عيد العرش وقدم “أطيب تمنياته باستمرار التقدم والازدهار للمغرب وشعبها”.

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