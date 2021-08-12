الوافي تعلن عدم ترشحها للانتخابات وتؤكد: “البيجيدي سينال ثقة المغاربة من جديد”

هبة بريس ـ ياسين الضميري

في ظل اللغط الإعلامي الكبير الذي رافق و ما يزال عملية التزكيات المتعلقة بالانتخابات التشريعية و الجماعية و الجهوية التي لم تعد تفصلنا عنها سوى أيام قليلة، أكدت نزهة الوافي، القيادية بحزب العدالة و التنمية، أنها شخصيا لن تترشح للانتحابات.

و أكدت نزهة الوافي في تصريح مصور لهبة بريس عدم تقدمها للاستحقاق الانتخابي، بسبب رغبتها في التفرغ لالتزاماتها الأسرية و المهنية خاصة بعد سنوات من العمل الحكومي و الحزبي.

تصريح الوافي يأتي في وقت ما يزال حزب العدالة و التنمية يتكتم بشكل رسمي على هوية مرشحيه عكس باقي الأحزاب التي أفصحت بشكل مبكر عن الأسماء التي ستنافس بها في غمار الانتخابات المقبلة و التي ستكون بدون شك حامية الوطيس بين الأحزاب الكبرى في المغرب.

موازاة مع ذلك، أكدت القيادية داخل حزب المصباح أن العدالة و التنمية يراهن على ما تم إنجازه و تحقيقه خلال الولاية الحكومية التي شارفت على الانتهاء لكسب ثقة المغاربة من جديد.

و اعتبرت الوافي حصيلة حكومة سعد الدين العثماني إيجابية بالرغم من الظروف الصعبة و الاستثنائية التي عاشت في كنفها، مؤكدة أن صناديق الاقتراع ستكرس الثقة التي يحظى بها حزب العدالة و التنمية لدى المواطنين و ستبرز حقيقة العمل الميداني و المستمر لفروع الحزب على مدار أيام السنة.

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