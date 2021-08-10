خالد ايت الطالب

ترك مركز التلقيح فارغا يقود ممرضة إلى التوقيف الاحتياطي

2021-08-10 / 2:21 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

قرر وزير الصحة خالد آيت الطالب، اتخاذ قرار يقضي بتوقيف ممرضة احتياطيا عن العمل مع إيقاف راتبها باستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال، عملا بمقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتارخ 1958/02/24 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

واستند الوزير في قراره على ما اعتبرها هفوات خطيرة ارتكبتها المعنية بالأمر ، والمتمثلة في عدم الامتثال لأوامر مسؤول مباشر ولمخرجات اجتماع تنسيقي، وعدم احترام اللجنة المكلفة بالبحث في شكاية الممرض الرئيسي، ناهيك عن ترك مركز التلقيح كوفيد 19 فارغا ودون إخبار الرئيس المباشر مما قد يؤدي إلى إتلاف جرعات اللقاح.

وطالبت مراسلة الوزير ” تتوفر هبة بريس على نسخة منها” من مندوب الصحة بطاطا التعجيل بتبليغ مديرية الموارد البشرية بمحضر التوقف عن العمل يحمل آخر عنوان وتوقيع المعنية بالتسلم، وإحالة الملف التأديبي كاملا بما في ذلك الاستفسارات الكتابية، و محضر لجنة البحث التمهيدي و باقي وثائق الملف على المديرية الجهوية قصد عرض المعنية بالأمر على أنظار المجلس التأديبي المختص فور قرار تعيين ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنبثق عن اقتراع 16 يونيو 2021.

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تعليق واحد

  1. كم هم كثر واعدادهم يفوق الخيال الموظفون المخلون بقوانين العمل لكنهم يفعلون ما يفعلونه وهم متأكدون من الافلات من العقاب بسبب المحسوبية والزبونية ولا يتعرض للعقوبات الا من لا ظهر له يحميه او حينما تكون هناك خلافات شخصية مع المسؤول المباشر مثل هذه الممرضة

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