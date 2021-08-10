لقاء مسؤولين مغاربة وتوقيع اتفاقيات.. برنامج زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي للمغرب

هبة بريس

في أول زيارة رسمية، من المنتظر أن يحل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، يوم الأربعاء بالمغرب.

ويصل لبيد بعد ظهر الأربعاء إلى العاصمة الرباط، رفقة وفد يضم مسؤولين إسرائيليين في قطاعات متعددة، من بينها السياحة والشغل والصحة والأوبئة.

ونقلا عن وسائل اعلام عبريىة، فيتضمن برنامج الوفد إلى المغرب، زيارة ضريحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني بالعاصمة الرباط، ثم بعد ذلك إجراء مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة بمقر الوزارة، والتوقيع على ثلاث اتفاقيات بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

ويشمل البرنامج أيضاً لقاء مسؤولين إسرائيليين مع نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومسؤولين بوزارة الصحة المغربية، بهدف التباحث بشأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وخلال اليوم الثاني من الزيارة، سيشرف وزير الخارجية الإسرائيلي على افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بحي الرياض بالرباط.

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