يائير لبيد

لقاء مسؤولين مغاربة وتوقيع اتفاقيات.. برنامج زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي للمغرب

2021-08-10 / 10:16 صباحًا
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هبة بريس

في أول زيارة رسمية، من المنتظر أن يحل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، يوم الأربعاء بالمغرب.

ويصل لبيد بعد ظهر الأربعاء إلى العاصمة الرباط، رفقة وفد يضم مسؤولين إسرائيليين في قطاعات متعددة، من بينها السياحة والشغل والصحة والأوبئة.

ونقلا عن وسائل اعلام عبريىة، فيتضمن برنامج الوفد إلى المغرب، زيارة ضريحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني بالعاصمة الرباط، ثم بعد ذلك إجراء مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة بمقر الوزارة، والتوقيع على ثلاث اتفاقيات بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

ويشمل البرنامج أيضاً لقاء مسؤولين إسرائيليين مع نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومسؤولين بوزارة الصحة المغربية، بهدف التباحث بشأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وخلال اليوم الثاني من الزيارة، سيشرف وزير الخارجية الإسرائيلي على افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بحي الرياض بالرباط.

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‫3 تعليقات

  2. خطوة راءعة وممتازة ياريت لو كانت اسراءيل هي جارتنا بدل دولة الحاقدين العرب داءما تلقى العداء المفرط بين الاخوة في نفس العاءلة.شعب متحضر ومتقدم في جميع الميادين

  3. مرحبا والف مرحبا بزيارة الوفد الدبلوماسي الاسراىيلي الى المغرب من اجل التوقيع على عدة اتفاقيات في مجال التعاون وتبادل المصالح بين البلدين الصديقين اسراىيل تعتبر دولة قوية يحسب لها الف حساب ستفيد المملكة في العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية وحتى العسكرية منها ماعلينا الا ان نبارك هذه الخطوة

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