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بناجح : التكاليف الباهضة لتحاليل كورونا يشوبها جشع رهيب

2021-08-09 / 10:48 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

رفض حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان غلاء اختبارات كورونا والتي تصل داخل المختبرات إلى 700درهم.

ونشر بناجح تدوينة على صدر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك جاء فيها ” كارثة حقيقية .. فأين الدولة ؟!مع الإصابات العائلية الجماعية ظهر الوجه الكارثي للفيروس ليس فقط في خطورة ورقعة تفشيه، ولكن أيضا في آثاره الأكثر تدميرا على القدرة المادية لمواجهة التكاليف الباهظة لكل حالة إصابة فما بالنا إذا أصيب عدد من أفراد الأسرة:+ ثمن الفحص+ ثمن التحاليل+ ثمن السكانير+ ثمن السرير والأوكسجين+ ثمن الأدوية+ ثمن التنقل” .

وتابع القيادي في جماعة العدل والإحسان “( وهنا لكم أن تتصوروا حجم الكارثة بمثال مدينة كبرى كالجديدة التي يضطر سكانها حاليا للتنقل إلى الزمامرة لإجراء التحاليل، مما يطرح سؤال معيار تفويت رخص التحاليل للمختبرات)إذا أضيفت هذه التكاليف إلى وضعية الضرر البالغ في مصادر دخل معظم فئات الشعب، وأن كل تلك التكاليف الباهضة يشوبها جشع رهيب واستغلال فاحش للأزمة ولمعاناة الشعب “

وختم بناجح تدوينته قائلا “نكون في مواجهة السؤال الأكبر: أين الدولة؟هذا حتى تكون لنا نظرة متوازنة لأقساط تحمل المسؤولية بين المواطن والدولة”

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تعليق واحد

  1. الدولة المغربية تقوم بواجبها فالتحاليل مجانية و لكن يجب على المسؤولين أن يراقبوا جشع جل المغاربة خاصة في الظرفية الراهنة كل ما يتعلق بالمواد الطبية و الشبه الطبية

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