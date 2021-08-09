الصورة تعبيرية

سطات.. حفر الآبار دون سلك المساطر القانونية يهدد الفرشة المائية

2021-08-09 / 3:23 مساءً
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

في ظل قلة التساقطات المطرية خلال السنوات الماضية وتأثير ذلك على الفرشة المائية بإقليم سطات، طفت على السطح من جديد ظاهرة باتت تهدد العباد والمواشي بالعطش، تلك المتعلقة بحفر الآبار بطرق عشوائية ودون سلك المساطر أحيانا، وأحيانا تجرى أمام أعين السلطات، أمر كهذا من شأنه أن يخل المنطقة في دوامة العطش.

فبعض المناطق التي كانت تعرف زراعات سقوية كالجزر والنعناع وغيرها، باتت تعاني من شبح العطش ونذرة المياه الجوفية، وذلك على خلفية انتشار ظاهرة حفر الآبار بطرق عشوائية بواسطة آلات الحفر التي تقضي على الفرشة المائية لاسيما وأن عملية الحفر تفوق بعض الأحيان 300 متر، مما يجعل العديد من الآبار ذات العمق المتوسط يصيبها الردم والانهيار والجفاف.

الخطر الداهم هذا لم يبق لصيقا بالفلاحة، بل انتقلت عدواه إلى بعض أصحاب المحلات والمزارع والدور السكنية الذين بدورهم أصبحوا ينتهجون أسلوب الاستغلال السيئ لهذه الثروة المائية، حيث تكون عمليات الحفر داخل مواقع سكناهم، وبالتالي تزداد الخطورة هنا حين تتعرض هذه المياه الجوفية للتلوث نتيجة اختلاطها بشبكة الصرف الصحي.

” فقبل أن يقع الفأس في الرأس”، كما يقال، يبقى هذا النداء بمثابة ناقوس الخطر ايذانا بالخطر القادم، وهي رسالة موجهة للسلطات الاقليمية بضرورة التحرك لوقف هذا النزيف، والضرب بيد من حديد على المخالفين، والزام الطرف المعني بضرورة سلك كافة المساطر الإدارية القانونية قبل الشروع في حفر البئر، ضمانا وحماية للمياه الجوفية من الهدر والإستغلال العشوائي الذي بلغ ذروته ببعض الجماعات القروية وحتى بقلب المدينة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب ارتفاعها.. مواطنون يطالبون بخفض أسعار تحاليل ال”PCR”

بسبب ارتفاعها.. مواطنون يطالبون بخفض أسعار تحاليل ال”PCR”

2021-08-09 / 1:44 مساءً
Photo of “ما تقيش ولدي” تنبه تنامي الاعتداءات الجنسية على الاطفال بعد واقعة ورزازات

“ما تقيش ولدي” تنبه تنامي الاعتداءات الجنسية على الاطفال…

2021-08-09 / 12:45 مساءً
Photo of مواطنون يطالبون بالسماح بالدخول للحمامات وصالات الرياضة ب”جواز التلقيح”

مواطنون يطالبون بالسماح بالدخول للحمامات وصالات الرياضة ب”جواز التلقيح”

2021-08-09 / 12:34 مساءً
Photo of المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية بدون طبيب شرعي مداوم

المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية بدون طبيب شرعي…

2021-08-09 / 12:10 مساءً
Photo of المغرب الرابع عربيا بعدد إصابات كورونا

المغرب الرابع عربيا بعدد إصابات كورونا

2021-08-09 / 11:33 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-08-09 / 9:03 صباحًا
Photo of طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 33 مهاجر سري

طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 33 مهاجر سري

2021-08-08 / 10:42 مساءً
Photo of العقارب السامة بإقليم سطات..الوزارة تحذر..المندوبية خارج التغطية

العقارب السامة بإقليم سطات..الوزارة تحذر..المندوبية خارج التغطية

2021-08-08 / 10:32 مساءً
Photo of الابراهيمي : “نحن نؤدي فاتورة تقديسنا لعادات مجتمعية و سلوكيات لم نستطع التخلي عنها”

الابراهيمي : “نحن نؤدي فاتورة تقديسنا لعادات مجتمعية و…

2021-08-08 / 8:32 مساءً
Photo of تغييرات كبيرة في صفوف كبار مسؤولي الدرك الملكي بتطوان

تغييرات كبيرة في صفوف كبار مسؤولي الدرك الملكي بتطوان

2021-08-08 / 8:07 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق