أمن أكادير يوقف شخصين بحوزتهما 150غ من مخدر الكوكايين

هبة بريس - أكادير

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد 08 غشت الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 37 و43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار بمدخل مدينة أكادير، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة قادما من مدينة الدار البيضاء، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزته على 150 غراما من مخدر الكوكايين.

ومواصلة للأبحاث تم تحديد هوية المشتبه فيه الذي كانت هذه الشحنة المخدرة موجهة إليه وتوقيفه بمنطقة “تكيوين”، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزله بمدينة “إنزكان” عن حجز جرعات من مخدر الكوكايين موجهة للترويج ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

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