تيزنيت : العثماني يدعم ” امكراز ” مرشحا ويبعد ماء العينين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن اللائحة الثانية لمرشحات ومرشحي الحزب في الدوائر المحلية والجهوية للانتخابات البرلمانية المقبلة بجهة سوس ماسة.

وقد تمت تزكية الوزير محمد امكراز وكيلا للائحة الحزب بدائرة تزنيت ومحمد باكيري وكيلا لائحة الحزب بدائرة اكادير اداوتنان برسم الانتخابات البرلمانية المقبلة. كما سجلت هذه اللائحة غياب البرلمانية ونائب رئيس جهة سوس ماسة امينة ماء العينين عن اسماء مرشحي الحزب بسوس والدارالبيضاء، حيث قررت الامانة العامة تعويضها برضى الحكيم بدائرة الحي الحسني ضمن لائحة الحزب التي صادقت عليها اليوم الأحد.

وكانت الأمانة العامة قد أشارت،في بلاغ لها، توصلت ” هبة بريس” بنسخة منه، أنه تمت تزكية كل من ابراهيم اجنين، رئيس جماعة سبت الكردان، وكيلا للائحة الحزب بدائرة تارودانت الجنوبية، واحمد بتكورين، عضو مجلس الجهة، تمت تزكيته على رأس لائحة الحزب بدائرة اشتوكة ايت باها، وتزكية أحمد ادراق، رئيس جماعة انزكان، وكيلا للائحة الحزب بدائرة انزكان ايت ملول، فيما تم وضع نايت اوسليمان على رأس لائحة الحزب بدائرة تارودانت الشمالية.

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