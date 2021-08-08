“البيجيدي” يعلن عن أسماء مرشحيه للبرلمان بجهة الشمال

2021-08-08 / 8:06 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن أسماء وكلاء لوائح الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة، باقاليم وعمالات جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وبحسب بلاغ رسمي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فقد تمت تزكية كل من محمد أمحجور، وكيلا للائحة الحزب بدائرة طنجة، ،سعاد بولعيش وكيلة للائحة الحزب بفحص أنجرة، سعيد خيرون، وكيلا للائحة البيجيدي بدائرة العرائش ، بالاضافة الى عبد الرحيم الناو، وكيلا للائحة الحزب بدائرة المضيق الفنيدق وآمنة بن عبد الوهاب ،وكيلة للائحة المصباح بدائرة تطوان ، ونبيل الأندلسي، وكيلا للائحة الحزب بدائرة الحسيمة ، عبد الحليم العلاوي، وكيلا للائحة الحزب بدائرة وزان ، فيما لم يتم الإعلان بعد عن اسم وكيل لائحة البرلمان بشفشاون.

وكشفت المصادر، أنه تمت تزكية العمدة الحالي لطنجة محمد البشير العبدلاوي ليقود لائحة المصباح بمقاطعة طنجة المدينة.

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