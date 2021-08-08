أكادير: حراس مرابد يتجاوزون القانون ويفرضون تسعيرة مبالغ فيها

أحمد وزروتي: هبة بريس

تعرف مرابد بمدينة أكادير أنواع كثيرة من الابتزازات التي يتعرض لها المواطن من طرف عناصر تدعي كراءها لأمكنة ركن السيارة.

ومن بين طرق الابتزاز التي ينهجها هؤلاء، هو مطالبتهم أصحاب السيارات بمبالغ تتعدى السومة التي أعلن عنها المجلس البلدي، والمحددة في درهمين نهارا وثلاثة ليلا.

وفي اتصال لبعض من المواطنين بهبة بريس، فقد أكدوا أن حارسوا المربد المتواجد بكورنيش أكادير، يطالبونهم بعشرة دراهم فور دخولهم إلى المربد، رافضين تسلم درهمين التي أقرتها البلدية.

وأكد أحد المواطنين أنه اضطر إلى استدعاء الشرطة من أجل حمايته من بلطجة ذاك الحارس الذي فرض عليه تسعيرة غير قانونية، مما دعا بالشرطة إلى اعتقال الحارس للاستماع إليه بمقر الشرطة.

هذا وأكد المواطن لهبة بريس أن رجال الأمن أكدوا له أنهم يتعاملون مع الشكايات المتعلقة بالمرابد بحزم لردع كل من يحاول ابتزاز المواطنين.

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