اتحاد طنجة ينفصل عن مدربه ادريس المرابط

2021-08-07 / 1:03 مساءً
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هبة بريس

أعلن نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، انفاصاله رسميا عن المدرب إدريس المرابط بالتراضي.

وجاء في بلاغ للنادي عبر صفحته الرسمية، أنه عقب فسخ العقد الاحترافي مع الإطار الوطني، “تتقدم كل مكونات نادي اتحاد طنجة من مكتب مديري ولاعبين وأطر تقنية وطبية وإدارية إلى ادريس المرابط بالشكر الجزيل على كل ما قدمه متمنين له مسيرة موفقة في مسيرته المهنية المستقبلية”.

يشار إلى أن إدريس المرابط حقق مع ناديه كمدرب درع البطولة موسم 2017/2018 ، كأول لقب في تاريخ فارس البوغاز.

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