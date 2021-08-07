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لقاح كورونا

20 سنة فما فوق.. توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كورونا

2021-08-07 / 10:25 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

قررت وزارة الصحة توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، لتشمل الفئة العمرية 20 سنة فما فوق.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم السبت، أنه بإمكان المواطنات والمواطنين التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم سواء الأولى أو الثانية، دون شرط عنوان وبلد السكن، وذلك بهدف تسريع عملية التلقيح الوطنية ضد مرض “كوفيد -19″، وتسهيل استفادة الفئات المستهدفة من عملية التلقيح.

كما دعت الوزارة جميع الفئات المستهدفة، إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، مع الاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، وذلك بهدف المساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس ببلادنا، وتحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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