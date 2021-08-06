حسن بلمقدم يضمن مقعده بالانتخابات المهنية لدائرة عين الشقف

ع محياوي _ هبة بريس

تمكن حسن بلمقدم ” دينامو حزب الأصالة والمعاصرة ” و المرشح الأوفر حظا لانتزاع مقعد الغرف المهنية صنف الفلاحة،و ذلك بالدائرة الانتخابية عين الشقف. الانتخابات التي جرت أطوارها اليوم الجمعة 6 غشت 2021.

و لم يكتفي بلمقدم من انتزاع مقعد بالغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، بل عمل على اكتساح عدد كبير من الاصوات المعبر عليها

و علق منتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، على انتصار و اكتساح حسن بلمقدم لدائرة عين الشقف و ،ان مرشح حزب الاصالة و المعاصرة تمكن بالفوز المستحق على مرشح حزب العدالة والتنمية،و هي مؤشرات قوية تعلن بداية نهاية انهيار “ حزب المصباح ” باقليم مولاي يعقوب.

و حصل بلمقدم على أكثر من 1300 صوت ،فيما المرشح المنافس لم يتعدى 90صوت و هي نتائج غير نهائية، ما لم تعلن عليها لجنة الانتخابات بعمالة اقليم مولاي في ليلة نتائج الغرف المهنية.

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