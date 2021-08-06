انتخابات الغرف بطنجة.. الٱحرار يكتسح الصناعة والخدمات والبام يتصدر التجارة (نتائج مؤقتة)

اسماعيل ب ـ طنجة

اس. بويعقوبي- هبة بريس

أكدت النتائج الأولية للفرز ، تصدر حزبا التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، للانتخابات المهنية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة التي أجريت اليوم الجمعة.

وبحسب المعطيات المتحصل علبها، فقد بينت النتائج الاولية اكتساح حزب التجمع الوطني للاحرار قطاعي الصناعة والخدمات،ممثلة في لائحتين الأولى يقودها عمر مورو عن قطاع الخدمات والثانية يمثلها “عثمان الزيتوني”.

في حين يتجه حزب الأصالة والمعاصرة لاكتساح قطاع التجارة، حيث تتصدر لائحته التي يقودها سعيد أهاروش نتائج الاقتراع، في الوقت الذي لم تصرح فيه باقي اللوائح بالنتائج الأولية التي حصلت عليها.

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