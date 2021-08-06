طانطان : فوز التجمعي ” الهبزة” بمقعد غرفة الصيد البحري

ع اللطيف بركة : هبة بريس

سيطر حزب التجمع الوطني للاحرار على أغلب مقاعد غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، بعد تسجيل فوز كاسح للتجمعي ” عبد الرحيم الهبزة” بمقعد طانطان.

وذكرت مصادر مطلعة، أن نسبة المشاركة المهنيين في قطاع الصيد البحري بطانطان، كانت مكثفة، مما حسم معه فوز التجمعي ” الهبزة” بأغلبية ساحقة.

وبهذا الفوز الثاني لحزب الاحرار ، يكون حزب أخنوش أكثر سيطرة على قطاع الصيد البحري، بعدما عجزت أحزاب منافسة على الحصول على مقاعد في القطاع.

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