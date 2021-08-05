مسؤول إسباني يكشف ما يتطلبه حل الأزمة مع المغرب

هبة بريس ـ الرباط

تزامنا والأزمة القائمة بين المغرب واسبانيا بالرغم من مرور أشهر على اندلاعها بعد دخول زعيم جبهة البوليساريو للعلاج في إسبانيا، طالب وزير الخارجية الإسباني الجديد، خوسيه مانويل ألبريس، بالمزيد من الوقت.

ونقلت صحيفة “إلدياريو” أن الوزير الإسباني طالب بالهدوء والوقت لتعزيز العلاقات مع المغرب وجعلها متينة لتجنب أزمة مشابهة في المستقبل وذلك خلال حفل تنصيب أسماء جديدة في فريقه الوزاري.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن “الدبلوماسية تتطلب الهدوء والوقت والسلطة التقديرية، مما يفتح مسارات آمنة تتوطد فيها العلاقات”.

واندلعت الأزمة بين المغرب وإسبانيا عند استضافة الأخيرة زعيم جبهة بوليساريو للعلاج الأمر الذي اعتبرته الرباط “مخالفا لحسن الجوار”، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر “بوثائق مزورة وهوية منتحلة”.

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