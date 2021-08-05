لأول مرة بالمحاكم …هيئة المحامون تنسحب من حفل تنصيب قضاة بكلميم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

سجلت بمحكمة الاستئناف بكلميم واقعة سابقة من نوعها ، يوم أمس الأربعاء 4 غشت الجاري، بعدما انسحب المحامون المنتمون لهيئة أكادير و كلميم والعيون، مع بداية حفل تنصيب ” علي مايشيل”، رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بكلميم، وسعيد موفنين وكيلًا عاما للملك بنفس الدائرة الاستئنافية.

وعن سبب الانسحاب ، فقد تفاجأ النقيب حسن وهبي، وهو رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقيب السابق لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بأن المكان الذي حدد له للجلوس به لا يتناسب ودور الدفاع داخل بناء المحاكم، من جراء اختيار المقاعد الأمامية لأطراف اجنبية عن العدالة، على اعتبار أن المقعد المحدد للدفاع لا يتناسب والمساهمة التي تقدمها المحاماة في بناء العدالة.

وأشار المحامون المنسحبون، ان مغادرتهم لقاعة حفل التنصيب ، غير موجه ضد المسؤولين القضائيين، خطأ برتوكولي وجب على الهيئة التنبيه له، لأنه لا يراعي الوضع الحقيقي والاعتباري للمحاماة طالما أنه لا عدالة في اي بلد من دون محاماة” .

يشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعلن مؤخرا، عن تعيينات جديدة تندرج في إطار استمرارية مسلسل تحديث وتطوير آليات المؤسسة القضائية.

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