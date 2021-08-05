مديرية الحموشي تحتفل بأبناء وأيتام رجال الامن الوطني بالعيون

هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني قد اعطى تعليماته، إلى والي أمن العيون الدكتور “حسن أبو الذهب ” الذي كان مرفوقا بعدد من المسؤولين وكذا رؤساء الدوائر الأمنية وكذا رؤساء المصالح التابعة لولاية امن العيون للاحتفاء بأبناء وأيتام رجال الأمن الوطني.

تعليمات الإدارة العامة للأمن الوطني، التي جاءت في إطار اعطاء الانطلاقة لمسابقة الإبداع التربوي والفني، تحت شعار “أطفال الأمن الوطني يبدعون ” والمنظم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، وولاية أمن العيون، و مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والتي إحتضنتها قاعة الندوات التابعة للمديرية الجهوية للثقافة بالعيون.

و تخلل هذا الحفل مسابقة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، و الأداء والتعبير المسرحي العزف الموسيقى والغناء الإبداع في الرسم.

الحفل الذي إستفاد منه أبناء وأيتام رجال الأمن الوطني، من 9 الى 14 سنة عرف عدد من الفقرات، نالت إعجاب الحضور.

ويندرج هذا النشاط من أجل صقل المواهب الواعدة لناشئتنا، وتكريس التربية على القيم الإنسانية، ومنح فرصة ابراز المؤهلات الذاتية والامكانات الفردية، في شتى المجالات الفنية والثقافية والتربوي.

كما يندرج هذا الحفل في إطار البرنامج السنوي برسم سنة 2021 والذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية.

وفي ختام هذا الحفل المتميز، أكد والي أمن العيون من خلال تصريح صحفي، ان الحفل يدخل في إطار توجيهات المدير العام للأمن الوطني ومدير مراقبة التراب الوطني الرامية، لتشجيع وتحفيز أبناء وأيتام رجال الأمن الوطني على العطاء ومنحهم فرصة لإبراز قدراتهم، في مجالات ترتيل وتلاوة القرآن الكريم والرسم بالإضافة للتعبير المسرحي والموسيقى وكذا الغناء.

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