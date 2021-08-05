دنيا بطمة تنفي إصابتها و شقيقتها بفيروس كورونا

نجلاء مزيان - هبة بريس

تداولت بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، خبر إصابة الفنانة دنيا بطمة و شقيقتها ابتسام بفيروس كورونا المستجد.

الأمر الذي جعل دنيا تخرج عن صمتها و تنفي خبر إصابتها، عبر نشرها تدوينة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات جاءت كالتالي:”هذا خبر كاذب و الحمد لله صحتنا بألف خير انا و إبتسام معندناش أبدا إصابة بكورونا”.

و واصلت الفنانة المغربية :”و خويا فؤاد الحمد لله صحته في تحسن، بالشفاء العاجل ان شاء، و شكرا على سؤالكم”.

و الجدير بالذكر أن فؤاد قبيبو زوج ابتسام شقيقة دنيا بطمة، كان قد أعلن مؤخرا عن خبر إصابته بكوفيد -19.

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