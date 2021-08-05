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ماكرون: المغرب دبر بفعالية حملة التلقيح ضد كورونا تحت قيادة الملك

2021-08-05 / 9:47 صباحًا
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هبة بريس

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب الرئيس الفرنسي في هذه البرقية، عن تهانئه الصادقة وأطيب متميناته لجلالة الملك.

وقال الرئيس ماكرون: “في الوقت الذي يجتاز فيه العالم ظرفية صعبة تطبعها الأزمة الصحية، أظهر المغرب صموده من خلال تدبيره بفعالية، تحت قيادة جلالتكم، لحملة التلقيح ضد كوفيد-19، ثم من خلال الإعلان عن مخطط للإنعاش وتنفيذ إصلاحات مهمة”.

كما أكد الرئيس الفرنسي تمسكه بتطوير “الشراكة الاستثنائية” بين البلدين، معربا عن رغبته في العمل بثقة، من أجل تعميقها وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة.

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