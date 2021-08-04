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أكادير : المئات من زوار المدينة يلغون حجوزاتهم بسبب قرار منع التنقل بين المدن

2021-08-04 / 1:28 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

خلف القرار الحكومي بمنع التنقل بين ثلاث مدن ( أكادير .الدار البيضاء.مراكش) صدمة كبيرة، للعديد من الأسر المغربية ومعها أرباب الفنادق بالمدن المذكورة، خصوصا أن القرار صادف شهر غشت من الصيف الجاري والذي يكثر فيه التنقل من أجل قضاء العطلة .

ومهما أن القرار الحكومي، جاء لمنع او الحد من إنتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل إرتفاع الى أرقام مقلقة في الآونة الاخيرة بسبب الاصابة بالفيروس، غير أن هذا القرار قد ضرب في العمق السياحة الداخلية بالمدن الثلاث.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن المئات من الأسر قد ألغت حجوزاتها في الفنادق او الاقامات السياحية، بعدد من المدن التي استهدفها القرار الحكومية، كما أن توقيت الاغلاق في التاسعة ليلا، بدوره زاد من معاناة المطاعم والمقاهي بالخصوص.

ولوحظ يوم أمس الثلاثاء، بعدد من محطات الوقود بسوس، المئات من السيارات متوقفة، من أجل ملأ خزانات الوقود، للعودة الى مدن الاقامة بعد الاعلان عن القرار الحكومي.

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