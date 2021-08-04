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قضية “بيغاسوس”.. المغرب يقاضي صحيفة ألمانية

2021-08-04 / 9:13 صباحًا
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هبة بريس

تقدم المغرب، في شخص سفيرة المملكة ببرلين زهور العلوي، بطلب إصدار أمر قضائي ضد شركة نشر صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ)، بشأن “ادعاءات كاذبة في إطار تقرير صحافي حول الاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس (بيغاسوس) من قبل المملكة المغربية”.

وبحسب الطلب، توضح سفارة المغرب ببرلين، في بلاغ لها، أن “شركة (زود دويتشه تسايتونغ) زعمت في عدة تقارير صحفية، يتحدث بعضها عن الأمر كحقيقة مثبتة والآخر كاشتباه، عن حصول المملكة المغربية على برنامج التجسس المسمى (بيغاسوس) واستخدامه للتجسس والتنصت على الهواتف المحمولة للعديد من السياسيين والصحفيين وشخصيات أخرى.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية، التي تنفي بشدة هذه الادعاءات، لم تحصل على الإطلاق، وبالتالي لم تستخدم برامج التجسس (بيغاسوس).

واتخذ المغرب هذا الإجراء في ألمانيا بعدما رفع دعاوى قضائية في فرنسا ضد منظمة العفو الدولية، و(فوربيدن ستوريز)، و (لو موند)، و (ميديا بارت)، و (فرانس راديو) بتهمة التشهير.

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