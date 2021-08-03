سعد الدين العثماني

العثماني: “الله يخلينا في صباغتنا حتى نمشيو في ساعة الخير”

2021-08-03 / 1:45 مساءً
4
هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحدث سعد الدين العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية عن حصيلة الحكومة و مرحلة تدبيره لها و عدد من النقاط في ندوة صحافية اليوم بالرباط.

و قال العثماني بأن الكثير من المنجزات تحققت خلال الولاية الحالية معددا بعضها و مستدلا بأرقام توضح ما تم إنجازه طيلة فترة إشرافه على تدبير الفريق الحكومي.

و اعتبر الأمين العام لحزب المصباح بأن الحصيلة الحكومية تبقى مشرفة نظير ما تحقق، و منوها في الوقت ذاته بقيادات و أطر و وزراء حزبه الذين ساهموا في تحقيق مجموعة من الأهداف المسطرة.

و قال سعد الدين العثماني في نهاية حديثه عبارة: “الله يخلينا في صباغتنا حتى نمشيو في ساعة الخير”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سعد الدين العثماني وكيلا للائحة المحلية بدائرة الرباط المحيط

سعد الدين العثماني وكيلا للائحة المحلية بدائرة الرباط المحيط

2021-08-03 / 6:19 مساءً
Photo of قيادية بيجيدية تنتقد لائحة التزكيات: “لماذا تكرار وجوه بعينها وإزاحة وجوه أخرى”

قيادية بيجيدية تنتقد لائحة التزكيات: “لماذا تكرار وجوه بعينها…

2021-08-03 / 11:36 صباحًا
Photo of منظمة العمل المغاربي تشيد بالدعوة الملكية للجزائر

منظمة العمل المغاربي تشيد بالدعوة الملكية للجزائر

2021-08-03 / 9:53 صباحًا
Photo of “لعمامرة” يقود جولة لسحب صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي من إسرائيل

“لعمامرة” يقود جولة لسحب صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي من…

2021-08-02 / 8:56 مساءً
Photo of مُحلل سياسي جزائري : تصريحات الملك محمد السادس “خطوة حكيمة “

مُحلل سياسي جزائري : تصريحات الملك محمد السادس “خطوة…

2021-08-02 / 6:29 مساءً
Photo of إلباييس: ملك المغرب تجاهل الأزمة مع إسبانيا وركز على فتح الحدود مع الجزائر

إلباييس: ملك المغرب تجاهل الأزمة مع إسبانيا وركز على…

2021-08-02 / 6:16 مساءً
Photo of لوديي والوراق يستقبلان مسؤولا عسكريا أمريكيا.. والطرفين يستعرضان فرص التعاون

لوديي والوراق يستقبلان مسؤولا عسكريا أمريكيا.. والطرفين يستعرضان فرص…

2021-08-02 / 3:57 مساءً
Photo of “البيجيدي” ينوه ب”النداء الملكي” لفتح الحدود بين المغرب والجزائر

“البيجيدي” ينوه ب”النداء الملكي” لفتح الحدود بين المغرب والجزائر

2021-08-02 / 2:56 مساءً
Photo of حميد شباط يعلن مغادرة “الاستقلال” ويحمل بركة مسؤولية القرار

حميد شباط يعلن مغادرة “الاستقلال” ويحمل بركة مسؤولية القرار

2021-08-02 / 12:23 مساءً
Photo of ردا على أفتاتي.. أخنوش: “المغاربة ولاو عارفين شكون لي خدام وشكون لي كيشوش”

ردا على أفتاتي.. أخنوش: “المغاربة ولاو عارفين شكون لي…

2021-08-01 / 10:01 مساءً

‫4 تعليقات

  1. الله يخليكم فصباغتكم : multicolor !!!!

    الله ينجينا منكم . تلفتونا القبلة . و تلفتونا حياتنا. ما بقيناش نعرفو راسنا شكون حنا .

  4. من الاحسن سيدي ان تغيروا صباغتكم فلقد تضررنا بها و برائحتها و لونها طيلة قيادتكم للحكومة….. وجزاكم الله خيرا على تغيير احوالكم المادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق