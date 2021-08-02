2.7 مليار درهم.. حجم قروض “انطلاقة” الممنوحة حتى متم 2020

هبة بريس

بلغ حجم القروض الممنوحة في إطار برنامج “انطلاقة” 2.7 مليار درهم ، واستفاد منها 15 ألف و 085 مستفيدا حتى متم شهر دجنبر 2020 ، بحسب تقرير لبنك المغرب.

وأوضح والي بنك المغرب في تقريره السنوي الاقتصادي والمالي والنقدي ، الذي قدمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أن حجم القروض الممنوحة في إطار برنامج “انطلاقة” بلغ 2.7 مليار درهم واستفاد منها 15.085 شخصا ، بحسب معطيات صندوق الضمان المركزي حول الوضع المالي للسنة المالية 2020 .

وأشار التقرير ،بخصوص فئة المستفيدين ، إلى أن الرجال يمثلون 84 في المائة مقابل 16 في المائة للنساء ، وسكان المدن 82 في المائة مقابل 18 في المائة لساكنة العالم القروي.

وبحسب عدد المستفيدين ، فإن 59 في المائة من التمويلات الممنوحة يقل مبلغها أو يعادل 100 ألف درهم ، و 27 في المائة منها بين 100 ألف و 300 ألف درهم والباقي يتكون من قروض تفوق 300 ألف درهم ، يضيف المصدر نفسه ، مبرزا أنه استفاد من القروض الممنوحة المقاولون الذاتيون بنحو 45 في المائة والمقاولات الصغيرة جدا بنسبة 55 في المائة .

وحسب الغرض ، تمثل قروض الاستثمار 90 في المائة من التمويلات الممنوحة وقروض التشغيل 10 منها . وحسب قطاع النشاط ، توجهت 25 في المائة من القروض إلى قطاع التجارة ، و 14 في المائة الى قطاع الفلاحة ، و 13 في المائة الى قطاعي الصناعة والخدمات ، و 10 في المائة الى قطاع السياحة ، و 8 في المائة الى قطاع البناء والأشغال العمومية .

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