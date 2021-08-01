العثماني حزبنا ليس حزبا سطالينيا ولا كرتونيا

محمد منفلوطي_ هبة بريس

قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الحالية، إن حزبنا ليس حزبا سطالينيا يملك فيه أمينه العام سلطة قول ليه دير يدير قول ليه طلع طلع، بل هو حزب متكامل ومنسجم ويناقش قراراته الداخلية وتخذها بموضوعية داخل المجلس الوطني.

وأضاف العثماني أننا مستعدون للخروج إلى المعارضة، ومستعدون للبقاء في الحكومة، وعن موضوع الهجرة من الحزب لبعض القيادات، أكد العثماني أن الأمر طبيعي وحالة صحية، لأن حزبنا ليس حزبنا كرتونيا وجامدا بل هو حزب حي، ولا يهمنا من خرج لأن ذلك له علاقة بالقناعات.

ودافع العثماني، عن حصيلة حكومته وانجازاتها التي كان لها الفضل على الطبقة الاجتماعية، من قبيل الزيادة في الأجور والتعويضات، وكذا تشجيع الفئات الهشة والرفع من الدعم الموجهة إليها.

واستنكر العثماني الطريقة التي تمت بها عملية التشطيب على بعض القيادات، واصفا ذلك بالمتنافي للقوانين، لأنها حسب وصفه تمت دون سلك مساطر قانونية، لاسيما إذا مست قيادات منها من لازالت تمارس مهامها السياسية والتدبيرية.

وأضاف العثماني أن حزبه لازال حزبا متماسكا وله حظوظ كبيرة لكسب رهان الانتخابات المقبلة، وأن النتائج الأخيرة على مستوى انتخابات ممثلي لجان الثنائية التي تراجع فيها الذراع النقابي لحزبه ليست مقياس على انهاك الحزب.

وأشار العثماني في برنامج نقطة إلى السطر الذي بتته القناة الأولى، أن الحزب وعلى الرغم من الهجمات الاعلامية والتحركات التي يقودها بعض خصومه، لازال حزبا قويا، لأنه يؤمن بالديمقراطية، وليس حزبا سطالينيا أمينه العام يقول طلع طلع، انزل انزل، بل هو حزب يعتمد على قوة ديمقراطيته الداخلية التي هي الفيصل في فرز النخب القادرة على المشاركة في غمار الانتخابات.

وعن تحالف حزبه وحزب الأصالة والمعاصرة، أكد العثماني أن لاحديث اليوم عن تحالف، بل الأمر لايعدو سوى أن اجتماع بعيد حتى عن التنسيق، مشيرا أن حزب الأصالة والمعاصرة هو من بدأ في محاربة حزب العدالة والتنمية، وبما أنهم أرادوا تغيير موقفهم من حزبنا فلا بأس، وعفا الله عن ما سلف، وكل ذلك يصب في مصلحة التحالفات بين الاحزاب.

وأشار العثماني إلى أن حزبه لازال يطمح في مواصلة الأوراش التي فتحها كحزب يترأس الحكومة الحالية، وفي مقدمتها إصلاح التعليم والصحة والتقاعد تماشيا مع روح القانون الإطار لكل قطاع، لأن إصلاحاتنا هي اصلاحات مؤثرة لأنها تلامس هموم ومتطلبات المواطنين.

وأكد العثماني أن بلادنا حققت الكثير من الانجازات التي وصفها بالمعجزات ولاسيما فيما يتعلق بحصوله على اللقاحات، مشيرا أن الحكمة والرؤية السديدة للملك محمد السادس نصره الله، مكنت المغرب من حصوله على حصته في الوقت الذي عرف فيه العالم تسابقا محموما حول الموضوع.

وطالب العثماني الأشقاء الجزائرين للتفاعل ايجابا مع الخطاب الملكي، والعمل على فتح الحدود وإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي تمهيدا لتأسيس رؤية الاتحاد المغاربي والعمل جنبا إلى جنب في مواجهة التحديات خدمة للشعبين الشقيقين.

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