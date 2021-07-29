القضاء يدين الناشط نور الدين العواج بسنتين من السجن النافذ

هبة بريس ـ الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة الناشط الحقوقي نور الدين العواج بالسجن سنتين نافذتين، وسط احتجاجات مطالبة ببراءته.

وأدانت المحكمة العواج المتابع بتهم “إهانة المؤسسات الدستورية، وإهانة هيئات منظمة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة وسائل إلكترونية”.

ويشار إلى أن اعتقال العواج تم بعد مشاركته في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بالتزامن مع محاكمة الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، يوم الثلاثاء 15 يونيو المنصرم.

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