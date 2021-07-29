لشكر: مستعدون للانتخابات بكل تفاؤل وسنكون ضمن الثلاثة الأوائل

هبة بريس - الرباط

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، على أن حزبه مستعد للاستحقاقات الانتخابية القادمة بكل تفاؤل وأمل وتوجه نحو المستقبل.

وقال لشكر خلال استضافته اليوم الخميس، بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، بالرباط أن “الحزب سيكون ضمن الأحزاب الثلاثة الأولى في الانتخابات المقبلة”.

وأضاف الكاتب الأول لحزب “الوردة” أن توقعات الحزب بالتموقع ضمن المراكز الأولى بالاستحقاقات القادمة، مشروعة نظرا لما بذله الاتحاديات والاتحاديون من جهد على أكثر من صعيد، لافتا أن الترشيحات لانتخابات الغرف المهنية، التي ستجرى يوم 6 غشت المقبل، تعد مؤشرا على الجهد المبذول من قبل أعضاء الحزب.

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