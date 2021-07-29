قيس سعيد

تونس.. قيس سعيد يقيل مدير التلفزيون العمومي

2021-07-29 / 9:37 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء، بإقالة مدير التلفزيون العمومي، الإعلامي محمد الأسعد الداهش في أعقاب جدل على التضييق على إذاعة البرامج.

واتهمت نقابة الصحفيين ورابطة حقوق الإنسان إدارة التلفزيون بتعطيل برامج حوارية.

ومنع موظفون من الأمن في الاستقبال ممثلين عن نقابة الصحافيين والرابطة من دخول مقر التلفزيو، الذي تحرسه وحدات من الجيش أيضا، لحضور برنامج حواري قبل التراجع عن ذلك.

ونفى مستشار من رئاسة الجمهورية ومتحدث من وزارة الدفاع أي ضغوط على إدارة التلفزيون.

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