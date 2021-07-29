الصورة تعبيرية

عجز الميزانية يُرتقب أن يبلغ 77.8 مليار درهم عند متم 2021

2021-07-29 / 9:17 صباحًا
0
هبة بريس

يُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77.8 مليار درهم عند متم 2021، ما يعادل 6,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ،وفقا للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وأوضح الاطار العام، الذي تم تقديمه خلال اجتماع انعقد بشكل مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا العجز سيتجاوز توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أو 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي متم يونيو، بلغ عجز الميزانية 29,5 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2020، وهو ما يعادل 41,5 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية لسنة 2021.

وعلاقة بتنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2021، سجلت المداخيل تحسنا بحوالي 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3 مليار درهم وتحسن المداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم.

وارتفعت النفقات الجارية بحوالي 6,6 مليار درهم، بينما استقرت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار عند مستوى 31,8 مليار درهم.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 حدد ضمن الأولويات توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وكذا إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب الحجر الصحي.. تراجع النتيجة الصافية للبنوك المغربية ب43.2%

بسبب الحجر الصحي.. تراجع النتيجة الصافية للبنوك المغربية ب43.2%

2021-07-28 / 11:36 صباحًا
Photo of بنشعبون يستعرض حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021

بنشعبون يستعرض حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021

2021-07-27 / 10:49 مساءً
Photo of المصادقة على مرسومين يهدفان لرفع دينامية الاستثمار العمومي

المصادقة على مرسومين يهدفان لرفع دينامية الاستثمار العمومي

2021-07-27 / 6:29 مساءً
Photo of عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بالمغرب بلغ 6510 سنة 2020

عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بالمغرب بلغ 6510 سنة 2020

2021-07-27 / 5:43 مساءً
Photo of موسم فلاحي تاريخي.. إنتاج الحبوب يقدر بـ 103,2 مليون قنطار

موسم فلاحي تاريخي.. إنتاج الحبوب يقدر بـ 103,2 مليون…

2021-07-26 / 5:23 مساءً
Photo of ارتفاع الاحتياطات النقدية للمملكة لأزيد من 300 مليار درهم

ارتفاع الاحتياطات النقدية للمملكة لأزيد من 300 مليار درهم

2021-07-26 / 3:58 مساءً
Photo of العلمي: المغرب مدين بسمعته الصناعية ليده العاملة المؤهلة

العلمي: المغرب مدين بسمعته الصناعية ليده العاملة المؤهلة

2021-07-26 / 2:16 مساءً
Photo of 3 جهات ساهمت في خلق 58% من الثروة الوطنية سنة 2019

3 جهات ساهمت في خلق 58% من الثروة الوطنية…

2021-07-26 / 2:06 مساءً
Photo of وجدة.. إحداث وحدة صناعية لأسلاك السيارات ب 3500 منصب شغل

وجدة.. إحداث وحدة صناعية لأسلاك السيارات ب 3500 منصب…

2021-07-25 / 4:46 مساءً
Photo of بعد تراجعها.. ارتفاع قروض السكن ب6.8 % خلال شهر ماي الماضي

بعد تراجعها.. ارتفاع قروض السكن ب6.8 % خلال شهر…

2021-07-23 / 9:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق