الآلاف من الوثائق الجديدة تظهر في ملف ” المرأة الحديدية”

ع اللطيف بركة - هبة بريس

فاجأ دفاع المرأة الحديدية المعتقلة إحتياطيا 17 شهر بسجن أيت ملول، خلال جلسة يوم أمس الثلاثاء 27 يوليوز بمحكمة الاستئناف، الهيئة القضائية ودفاع المستثمر السوسي، ” بعد الادلاء بالالاف من الوثائق الجديدة قصد ضمها للملف .

وبمجرد رؤية دفاع المشتكي للكم الهائل من الوثائق ودون الاطلاع عليها، انفجروا صارخين داخل الجلسة بقولهم ” ها الوثائق المسروقة ” طالبين من كاتب الضبط تدوين هذه العبارة.

وبعدها قام دفاع المرأة الحديدية خلال الجلسة، بكل هدوء ، بتفنيد مزاعم دفاع المشتكي ان الوثائق مسروقة، وكشف للهيئة القضائية، أن الاتهامات الموجهة للمعتقلة بسرقة أرشيف الشركات بما فيها وثاىق محاسباتية لايقبلها العقل والمنطق، وان الكم الهائل من الوثائق المدلى بها يوم أمس، هي وثائق مستخرجة من موقع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتحمل علاماتها.

وبخصوص الوثائق الجديدة، تضم جداول تركيبية خاصة بمحاسبة جميع الشركات المشتكية مابين سنة 2011 و 2016 وتقارير لمراقب قانوني محلف يؤكد صحة حسابات الشركات في نفس السنوات، وهذا ما يخالف مزاعم ما جاءت به الشكايات.

الى الخطير في هذا الملف، هو إدلاء دفاع المشتكى بها، بخبرة محاسباتية قضائية تحمل معطيات خطيرة ستغير مجرى المحاكمة رأس على عقب وتفضح اختلاسات ضخمة همت نفس الشركات، كما ارفقت نفس الخبرة المحاسباتية بثلاث أحكام قضائية تؤكد خطورة ما جاء في الخبرة.

ولعل تلك الخبرة ستكون بداية تفجير فضائح تبييض أموال واقحام اسماء وازنة في مؤسسات الدولة و الملايير من التهرب الضريبي.

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