صورة تعبيرية

الآلاف من الوثائق الجديدة تظهر في ملف ” المرأة الحديدية”

2021-07-28 / 1:00 مساءً
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

فاجأ دفاع المرأة الحديدية المعتقلة إحتياطيا 17 شهر بسجن أيت ملول، خلال جلسة يوم أمس الثلاثاء 27 يوليوز بمحكمة الاستئناف، الهيئة القضائية ودفاع المستثمر السوسي، ” بعد الادلاء بالالاف من الوثائق الجديدة قصد ضمها للملف .

وبمجرد رؤية دفاع المشتكي للكم الهائل من الوثائق ودون الاطلاع عليها، انفجروا صارخين داخل الجلسة بقولهم ” ها الوثائق المسروقة ” طالبين من كاتب الضبط تدوين هذه العبارة.

وبعدها قام دفاع المرأة الحديدية خلال الجلسة، بكل هدوء ، بتفنيد مزاعم دفاع المشتكي ان الوثائق مسروقة، وكشف للهيئة القضائية، أن الاتهامات الموجهة للمعتقلة بسرقة أرشيف الشركات بما فيها وثاىق محاسباتية لايقبلها العقل والمنطق، وان الكم الهائل من الوثائق المدلى بها يوم أمس، هي وثائق مستخرجة من موقع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتحمل علاماتها.

وبخصوص الوثائق الجديدة، تضم جداول تركيبية خاصة بمحاسبة جميع الشركات المشتكية مابين سنة 2011 و 2016 وتقارير لمراقب قانوني محلف يؤكد صحة حسابات الشركات في نفس السنوات، وهذا ما يخالف مزاعم ما جاءت به الشكايات.

الى الخطير في هذا الملف، هو إدلاء دفاع المشتكى بها، بخبرة محاسباتية قضائية تحمل معطيات خطيرة ستغير مجرى المحاكمة رأس على عقب وتفضح اختلاسات ضخمة همت نفس الشركات، كما ارفقت نفس الخبرة المحاسباتية بثلاث أحكام قضائية تؤكد خطورة ما جاء في الخبرة.

ولعل تلك الخبرة ستكون بداية تفجير فضائح تبييض أموال واقحام اسماء وازنة في مؤسسات الدولة و الملايير من التهرب الضريبي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الصحة: ارتفاع إصابات داء الالتهاب الكبد الفيروسي بالمغرب

وزارة الصحة: ارتفاع إصابات داء الالتهاب الكبد الفيروسي بالمغرب

2021-07-28 / 11:01 صباحًا
Photo of يهم البيضاويين.. إغلاق مؤقت لقنطرة العبور على الطريق الوطنية رقم11

يهم البيضاويين.. إغلاق مؤقت لقنطرة العبور على الطريق الوطنية…

2021-07-28 / 10:03 صباحًا
Photo of قضية بيغاسوس.. منظمة وطنية ترفض اتهام المغرب بالتجسس

قضية بيغاسوس.. منظمة وطنية ترفض اتهام المغرب بالتجسس

2021-07-28 / 9:31 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2021-07-28 / 9:06 صباحًا
Photo of فتح تحقيق في ملابسات وفاة شابة بعد تلقيها جرعة لقاح مضاد لكورونا

فتح تحقيق في ملابسات وفاة شابة بعد تلقيها جرعة…

2021-07-27 / 9:10 مساءً
Photo of المختاري : يُجربون في “الريسوني” طريقة جديدة للتعذيب

المختاري : يُجربون في “الريسوني” طريقة جديدة للتعذيب

2021-07-27 / 8:55 مساءً
Photo of خبير : متحور دلتا عرف انتشارا متسارعا في المغرب

خبير : متحور دلتا عرف انتشارا متسارعا في المغرب

2021-07-27 / 8:25 مساءً
Photo of ايداع زعيم الذباب الإلكتروني المحسوب على البيجيدي سجن تاروذانت

ايداع زعيم الذباب الإلكتروني المحسوب على البيجيدي سجن تاروذانت

2021-07-27 / 8:13 مساءً
Photo of الحكومة تعزز جهود مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

الحكومة تعزز جهود مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

2021-07-27 / 7:03 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يهم مكافحة غسل الأموال

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يهم مكافحة غسل الأموال

2021-07-27 / 6:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق