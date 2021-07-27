الأحرار : المؤسسة الأمنية شريك موثوق فيه على المستوى الدولي

هبة بريس ـ الرباط

شدد حزب التجمع الوطني للأحرار على أن المؤسسة الأمنية بالمغرب تحظى بالثقة الكاملة كشريك موثوق فيه على المستوى الدولي.

وأدان المكتب السياسي للحزب، استهداف المغرب في ما بات يعرف بقضية التجسس على هواتف شخصيات دولية، مستغربا من “الطريقة الفجة لإقحام المغرب في هذا الملف والأسلوب المفضوح الذي تنهجه جهات معادية تستهدف المغرب، وعبثا تحاول النيل منه والمس بسمعته كبلد يحظى بكثير من المصداقية في المنتظم الدولي بجهوده الحثيثة ومساعيه الحميدة خدمة للقضايا الدولية الكبرى”

وندد “الأحرار” في بلاغ له، بالتوجه العدائي لهذه الجهات الذي تجاوز كل الحدود، والذي للأسف بلغ حد التشهير بالمغرب واتهامه باتهامات لا تليق به، وبتاريخه كبلد حريص على الإلتزام بمبادئ التعاون والشراكة الدولية المبنية على الإحترام والتقدير، بشكل لا يخدم إلا مزيدا من لخبطة الأوراق في المنطقة وإثارة الشك في كل الفاعلين الموضوعيين”.

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