عبد اللطيف وهبي

وهبي: أؤمن بأن حزبنا سيحتل المرتبة الأولى في الانتخابات

2021-07-27 / 3:04 مساءً
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هبة بريس

عبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، عن إيمانه باحتلال حزبه مراكز متقدمة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وقال وهبي خلال حديثه بالندوة التي نظمتها وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، “لدينا طموح باحتلال المرتبة الأولى خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كن الناخبين هم من يقررون وسنحترم الإرادة الشعبية كيفما كانت”.

وأضاف “أشارك في العملية الانتخابية وأؤمن بأن الحزب سيحتل المرتبة الأولى لأنني مقتنع بطبيعة المرشحين”.

واعتبر وهبي أن ما يميز حزب الأصالة والمعاصرة هو التجاذبات التي يعرفها ” والتي ستظل كذلك، نظرا لكونه حزبا مفتوحا يعبر فيه الجميع عن وجهات نظرهم “، معتبرا، بالمقابل، أن وجود تيارات داخل الحزب يشكل مصدر غنى ودليل على تطوره. وفق قوله

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