عبد القادر اعمارة

أكادير : مطالب للوزير “عمارة” بفتح تحقيق في طريقة تسليم رخص جديدة ل “تجي تسكي “

2021-07-27 / 1:12 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

تفجرت بأكادير، خلال فصل الصيف الجاري، قضية تسليم عدد من الرخص لاشخاص يمتهنون النشاط السياحي شمال المدينة، الخاص بالدراجات المائية ” تجي تسكي” .

وقالت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أنه في الوقت الذي رفضت مديرية التجهيز والنقل، تجديد الرخص ل 7 شركات كانت تزوال النشاط نفسه قبل جائحة كورونا، تحث دريعة انتظار مخطط سياحي لمنطقة تاغازوت الشاطئية، تفاجأ المهنيون، بوجود رخص جديدة لمزاولة النشاط سلمت لاشخاص بطريقة مشبوهة، مما يضع مسؤولي المديرية الجهوية للتجهيز في موضع مسائلة، ومطالبة الوزير اعمار بفتح تحقيق داخلي حول طريقة تسليم تلك الرخص، علما أن السلطات المحلية شمال اكادير، قد قامت بحجز بعضها، بعد إحتجاج الشركات القانونية لمزاولة هذا النشاط الترفيهي الذي يحضى بإقبال من طرف المصطافين.

وكانت جل المراسلات والشكايات التي وجهتها الشركات السبع لكل من عامل عمالة أكادير إداوتنان ومعه المديرية الجهوية للتجهيز صاحبة الاختصاص، بعضه طاله الاهمال، والبعض الآخر تم الرد عليه بأجوبة غير مقنعة، غير أن تسليم رخص المزاولة لبعض الاشخاص، جعل الريبة والشك تتسلل إلى ممثلي الشركات السبعة التي تشتغل لسنوات بشواطئ شمال اكادير.

وكشفت مصادر الجريدة، أن عدد الرخص الجديدة التي سلمت في فترة ” المنع” قد يتجاوز الخمس رخص، مما يستدعي من الوزارة الوصية فتح تحقيق بخصوصها، مع محاورة الشركات السبعة المحتجة على هذا الإجراء.

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